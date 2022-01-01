Bıçaklı kavgada 4 yabancı uyruklu yaralandı - Haberler
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Bıçaklı kavgada 4 yabancı uyruklu yaralandı

AA - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yabancı uyruklular arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yabancı uyruklular arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Reşadiye Mahallesi Yeni Evler Sokak'ta yabancı uyruklu 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bıçaklı kavgada 4 yabancı uyruklu yaralandı

Bıçaklı kavgada 4 yabancı uyruklu yaralandı

Bıçaklı kavgada 4 yabancı uyruklu yaralandı

AA - Son Dakika Haberleri

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