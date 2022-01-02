Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada E.E.Ö. cebinden çıkarttığı bıçakla, İ.T. ile O.S'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli E.E.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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