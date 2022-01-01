Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 3 yaralı - Haberler
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Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ Çorlu'da yabancı uyruklu şahısların birbirine girdiği kavga sonucu 3 kişi bıçakla yaralandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Çorlu'da yabancı uyruklu şahısların birbirine girdiği kavga sonucu 3 kişi bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, Reşadiye Mahallesi'nde ikamet eden yabancı uyruklu şahıslar, sokak arasında bıçak ve sopalarla birbirine girdi. Çıkan kavgada bıçakla yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kavga anı ise vatandaşlar tarafından görüntülendi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

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