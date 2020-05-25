Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Tekirdağ'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
25.05.2020 17:24 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:30

Tekirdağ'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Kapaklı ilçesi Karlı Mahallesi Bağlık mevkisinde 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, arazide alkol alan gençler ile o bölgede yaşayan bir aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, Tamer K. isimli kişi, evden aldığı bıçakla iki kişiyi yaraladı. Kavgada karnından yaralanan Tuna K. (17) Optimed Hastanesine, kasık ve bacağından yaralanan İnan A. (19) ise İrmet Hastanesine kaldırıldı. İki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Serbest bırakıldılar

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu Tamer K. ve babası Yener K. gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. İki şahıs da savcılık tarafından serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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