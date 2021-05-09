Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan Y.U, bıçakla bacağından yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.U'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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