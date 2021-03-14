Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

14.03.2021 15:06 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:17
Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Kavga, Ayaspaşa Mahallesi Ladin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan O.G. ile H.Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Hakan Ü., Onur G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralanan Onur G., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. H.Ü. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Saray Devlet Hastanesine kaldırılan O.G. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesine sevk edilirken, olayın ardından gözaltına alınan H.Ü. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahallede polis ekipleri sıkı güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ayşe Keşir Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hülya Avşar Ferhan Şensoy
Spor Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 15:18:26. #1.14#
title