Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi Yunus Emre Sokak üzerinde Y.Ö, alacağını istemek için H.M'nin iş yerine gitti.
İkilinin arasından başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada Y.Ö, boğazından ve karnından bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
H.M. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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