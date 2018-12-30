Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu belirtilen T.B. ve R.S, İstiklal Mahallesi'nde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.S, T.B'yi bıçakla yaraladı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan R.S'nin emniyette götürüldü.

Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA