Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen İ.D. ve E.D, Bağlık Mahallesi'nde karşı karşıya geldi.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D, üzerinde bulunan bıçakla E.D'yi yaraladı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.