Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Aralarında husumet olduğu belirtilen Ramazan Ç. ile kayınbiraderi Mehmet Turalı (35) arasında Tekirdağ Caddesi'ndeki bir iş yerinde başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Mehmet Turalı ile kavgayı ayırmayı çalışan Meral T, Cemile Ç. ve Nazlı Y. bıçakla yaralandı.

Ambulanslarla Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Turalı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis Ramazan Ç'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA