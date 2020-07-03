Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
03.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:16
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Aralarında husumet olduğu belirtilen Ramazan Ç. ile kayınbiraderi Mehmet Turalı (35) arasında Tekirdağ Caddesi'ndeki bir iş yerinde başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Mehmet Turalı ile kavgayı ayırmayı çalışan Meral T, Cemile Ç. ve Nazlı Y. bıçakla yaralandı.
Ambulanslarla Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Turalı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis Ramazan Ç'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA