Tekirdağ'da Beton Pompası Devrildi: 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kamyon üstü beton pompası devrildi, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi Fatih Bulvarı ile Sanayi Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta, Karaağaç istikametinden Çerkezköy istikametine gelen Ahmet Uzun (23) idaresindeki 34 AR 2404 plakalı beton pompası, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.



Kazada sürücü ile araçta bulunan Emre Civelek (22) yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.