Tekirdağ'da, Bes Konulu Panel Düzenlendi

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) tarafından "Emekliliğiniz için buluşuyoruz, Türkiye BES'leniyor" paneli düzenlendi.

ÇTSO Toplantı Salonunda düzenlenen panelde konuşan Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Türkölmez, otomatik katılım sistemi BES'in dünyada çok güzel bir şekilde uygulandığını belirtti.

İşveren için yük olmadan da bu sistemin olabildiğini aktaran Türkölmex, şunları kaydetti:

"Otomatik Katılım tüm dünyada başarılı örnekleri olan bir uygulama. Ancak örneklerine bakıldığında sistemin işveren katkılı olduğunu görüyoruz. Bu çok önemli bir fark ve bizim dünyadaki uygulamalardan gördüğümüz, otomatik katılım sistemi gibi uygulamaların işveren katkısıyla kalıcılığının sağlandığını. Biz işverenlerimizin ne tür zorluklar içinde çalıştıklarını biliyoruz. Böyle bir ortamda hadi gelin işveren katkısı yapalım dediğimizde aslında bir ek yük geliyor. Ancak, işverenlere ek yük getirmeden de otomatik katılım sisteminde işveren katkısını başlatabilmenin yolları var."