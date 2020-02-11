Tekirdağ'da belediye, sokak hayvanları için 142 noktaya yiyecek bıraktı

11.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:46

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı 142 noktaya yiyecek bırakıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için cadde ve sokak aralarındaki 142 noktaya mama bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, sokak hayvanları için çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "Kış şartlarının çetin geçtiği dönemlerde ağırlıklı olarak köpek ve kedilerin yoğun olduğu bölgelerde besleme çalışması yapıyoruz. Yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışmaları önemsiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA