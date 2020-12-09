Tekirdağ'da belediye işçileri AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı
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Tekirdağ'da belediye işçileri AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı

09.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:45
Tekirdağ'da belediye işçileri AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde belediye işçileri AA'nın yılın fotoğraf oylamasına katıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde belediye işçileri AA'nın yılın fotoğraf oylamasına katıldı.

Kapaklı Belediyesi belediye işçileri AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları oyladı.

İşçi Uğurhan Kalender, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", "yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in çektiği "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafına, "spor" kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarını oyladı.

İşçi Ahmet Çolak ise, "yaşam" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Koronavirüs döneminde açık hava sineması" fotoğrafını, "haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" fotoğrafını, "spor" kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" fotoğrafını oyladı.

İşçi Oktay Telci "yaşam" kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık" fotoğrafını, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" ve "spor" kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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