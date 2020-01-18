Tekirdağ'da belediye başkanları iş yeri açılışına katıldı
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Tekirdağ'da belediye başkanları iş yeri açılışına katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, iş yeri açılışına katıldı.

18.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:28
Tekirdağ'da belediye başkanları iş yeri açılışına katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye Başkanı , iş yeri açılışına katıldı.

Albayrak ve Yüksel, Köprübaşı mevkisinde hizmete giren Karadeniz Yemek Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Albayrak, açılışta yaptığı konuşmada, güzel bir yemek salonunun hizmete başladığını ifade ederek, "Bu güzel yemek salonunun iş yeri sahipleri Erkan Terzi, Ahmet ve Enver Yıldırım'a, şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Açılışın ardından Albayrak ve Yüksel yemek salonunu gezdi.

Kaynak: AA
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