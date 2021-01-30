Tekirdağ'da belediye başkanları basın mensuplarıyla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tekirdağ'da belediye başkanları basın mensuplarıyla bir araya geldi

30.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:28
Tekirdağ'da belediye başkanları basın mensuplarıyla bir araya geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kentte yapılan çalışmaları basın mensuplarıyla paylaştı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kentte yapılan çalışmaları basın mensuplarıyla paylaştı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Albayrak, bütün ilçelerde belediye başkanlarıyla basın toplantısı yapılacağını söyledi.

Toplantıda Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü İbrahim İçöz ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kaan Gaytancıoğlu çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Daha sonra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel belediyenin yaptığı çalışmaları ve devam eden projeleri anlattı.

Albayrak ve Yüksel basın mensuplarının sorularını cevaplamasının ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Hande Erçel Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Marcel Tisserand Fernando Muslera
Tüm Haberler Ankara İstifa Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da belediye başkanları basın mensuplarıyla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 12:31:30. #1.16#
title