Tekirdağ'da bebek bezi ve otomobil lastiklerinin arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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Tekirdağ'da bebek bezi ve otomobil lastiklerinin arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

10.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:37
Tekirdağ'da bebek bezi ve otomobil lastiklerinin arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bebek bezi ve otomobil lastiklerinin arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bebek bezi ve otomobil lastiklerinin arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında metruk bir binada dedektör köpek "Larissa"nın da katılımıyla arama yapıldı.

Aramada bebek bezleri ve otomobil lastiklerinin içerisine gizlenmiş "fişek" olarak tabir edilen 110 pakette sentetik uyuşturucu, 35 pakette eroin ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Uyuşturucuları binaya gizleyenlerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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