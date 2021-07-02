Tekirdağ'da bazaya gizlenmiş 306 litre kaçak içki ele geçirildi
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Tekirdağ'da bazaya gizlenmiş 306 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'da bazaya gizlenmiş 306 litre kaçak içki ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada bazaya gizlenmiş 306 litre kaçak içki bulundu.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada bazaya gizlenmiş 306 litre kaçak içki bulundu.

Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, içki kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İlçede T.D'ye ait eve operasyon düzenleyen ekipler, bazaya gizlenmiş 306 litre içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan T.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da bazaya gizlenmiş 306 litre kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'da bazaya gizlenmiş 306 litre kaçak içki ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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Tekirdağ'da bazaya gizlenmiş 306 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler
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