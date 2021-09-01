Baz istasyonlarından akü çalan şüpheli tutuklandı
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Baz istasyonlarından akü çalan şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde önceden çalıştığı operatör firmasının baz istasyonlarından akü çalan şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde önceden çalıştığı operatör firmasının baz istasyonlarından akü çalan şüpheli tutuklandı.

Bir operatör firmasının baz istasyonlarından akülerin çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Aküleri çaldığı iddia edilen kişinin R.Ö. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı İstanbul'da gözaltına aldı.

Aynı firmada daha önce bakım elemanı olarak çalıştığı belirtilen zanlının, jandarmadaki ifadesinde, çaldığı 16 aküyü İstanbul'da sattığını itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ö, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Baz istasyonlarından akü çalan şüpheli tutuklandı
Baz istasyonlarından akü çalan şüpheli tutuklandı
Baz istasyonlarından akü çalan şüpheli tutuklandı
Baz istasyonlarından akü çalan şüpheli tutuklandı
Baz istasyonlarından akü çalan şüpheli tutuklandı
Baz istasyonlarından akü çalan şüpheli tutuklandı
Baz istasyonlarından akü çalan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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