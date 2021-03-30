Tekirdağ'da basın mensuplarına deprem eğitimi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da basın mensuplarına deprem eğitimi verildi

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da basın mensuplarına deprem eğitimi verildi

Tekirdağ Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce, İçişleri Bakanlığının 2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" ilan etmesi dolayısıyla, basın mensuplarına yönelik deprem eğitimi verildi.

Tekirdağ Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce, İçişleri Bakanlığının 2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" ilan etmesi dolayısıyla, basın mensuplarına yönelik deprem eğitimi verildi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitimde AFAD eğitmenleri, basın mensuplarına afetler ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgi verdi.

AFAD Tekirdağ Müdürü Recep Erol, etkinliğe katılan gazetecilere teşekkür etti.

Erol, ilçelerde de bir çok eğitim düzenlediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Resmi kurumlarımızla, belediyelerimizle iş birliği içerisinde eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Ne kadar fazla kişiye ulaşabilirsek bizim için o kadar iyi. Deprem konusunda alınan eğitimlerin faydalı olacağını düşünüyoruz. Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri sizlere ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir afet ve acil durum çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Afetlerden korkmayalım, hazırlıklı olalım. Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir afet ve acil durum çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması hepimiz için çok önemlidir."

Açıklamanın ardından gazetecilere AFAD yetkilileri tarafından deprem çantası hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Cem Adrian Aleyna Tilki Merve Boluğur
Spor Şenol Güneş Hakan Kutlu Mesut Bakkal Okay Yokuşlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da basın mensuplarına deprem eğitimi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 17:15:09. #1.16#
title