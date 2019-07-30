Tekirdağ'da başıboş köpekler 13 yaşındaki çocuğa saldırdı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı 13 yaşındaki çocuk, büyük korku yaşadı.

Camiatik Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerinde sokak köpekleri, yürüyüşe çıkan 13 yaşındaki A.K isimli çocuğa saldırdı. Kaçmayı başaramayan çocuğun köpeğin saldırısı sonucu pantolunu yırtıldı. Herhangi bir yarasının olmadığını ifade eden A.K., çok korktuğunu ve pantolununun yırtıldığını söyledi. A.K., başıboş köpeklere çözüm bulunmasını istedi.

Olayla ilgili konuşan esnaf Azim Yılmaz, "Bu olay üçüncü kez yaşanıyor. Köpekleri buradan toplamalarını istiyoruz" dedi.

Cadde sakini Tarkan Çulha ise, küçük yaşta çocukların başıboş köpeklerin saldırısına maruz kaldığını ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA