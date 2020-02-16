Tekirdağ'da barda kaçak işçi çalıştıran 3 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir barda yabancı uyruklu 4 kadını kaçak çalıştıran 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir barda yabancı uyruklu 4 kadını kaçak çalıştıran 3 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, ihbar üzerine, Ulaş Mahallesi'ndeki bir barda ve belirlenen adreslerde denetimlerde bulundu.
Ekipler, barda yabancı uyruklu kadınları kaçak çalıştıran iş yeri sahibi 3 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Yakalanan yabancı uyruklu 4 kadın, Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Yabancı uyruklu kadınların jandarmadaki ifadelerinde, şüphelilerin pasaportlarına el koyarak kendilerini zorla çalıştırdıklarını söyledikleri öğrenildi.