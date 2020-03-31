Tekirdağ'da balkondan düşen kız çocuğu yaralandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde üçüncü kattaki evinin balkonundan düşen kız çocuğu yaralandı.
31.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:20
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde üçüncü kattaki evinin balkonundan düşen kız çocuğu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki Semanur Hekimoğlu, Cumhuriyet Mahallesi Atabey Sokak'ta, üçüncü kattaki evinin balkonundan düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hekimoğlu'nu Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA