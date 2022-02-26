Tekirdağ'da "Balkan Gelinleri" resim sergisi açıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünce düzenlenen "Uluslararası Kültür ve Sanat Çalıştayı"nda 13 ülkeden 20 sanatçının çalışmalarıyla hazırlanan "Balkan Gelinleri" resim sergisi Tekirdağ'da açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezindeki sergi açılışında yaptığı konuşmada, çok anlamlı. bir serginin açılışını yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Sergiyi herkesin gelip görmesi gerektiğini dile getiren Hacıoğlu, "Balkan gelinleri resim sergisi 12 Balkan ülkesinden ve Macaristan'la beraber 13 ülkeden farklı ressamların tuvale çizdiği kendi ülkelerinin gelinlerinden oluşan resim sergisi Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde ziyarete açık olacak. Buradaki eserlerin hepsi birbirinden kıymetli ve değerli. Bu güzel eserlerin ortaya çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Daha sonra Vali Yardımcısı Asalet Karabulut ile Hacıoğlu serginin açılışını yaptıktan sonra katılımcılar resimleri inceledi.

Açışın ardından Edirne Devlet Türk Müziği ile Rumeli Müzikleri Topluluğu "Balkan Ezgileri"ni icra etti.