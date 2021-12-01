Tekirdağ'da balıkçıların zorunlu paydosu sona erdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da balıkçıların zorunlu paydosu sona erdi

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da balıkçıların zorunlu paydosu sona erdi

Marmara Denizi'nde lodosun etkisini kaybetmesiyle 2 gündür limanda bekleyen balıkçılar denize açılacak.

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde lodosun etkisini kaybetmesiyle 2 gündür limanda bekleyen balıkçılar denize açılacak.

Lodos nedeniyle 2 gündür kıyıda tamir işleri yapan balıkçılar, bugün Marmara Denizi'ne ağ atarak "derya kuzuları"nın peşine düşecek.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, lodosun balıkçıları olumsuz etkilediğini söyledi.

Pehlivanoğlu, "2 gündür çok sert hava vardı. Balıkçılar da mecburen limanda bekledi. Gerekli ağ bakımları yapıldı. Bugün hava düzeldi, balıkçılar denize ağ atmaya başlayacak. Hamsi, istavrit, çinekop artık şanslarına ne olursa avlayacaklar." dedi.

Balıkçı İdris Şeremet de eksiklerini tamamladıklarını ve denize açılacaklarını anlatarak, "2 gündür lodos nedeniyle zorunlu paydos yaptık. Bugün hava sakinleşti, akşam yeniden umutla denize açılacağız. İnşallah bol balık olur da balıkçılar da vatandaşlar da sevinir." diye konuştu.

Tekirdağ'da balıkçıların zorunlu paydosu sona erdi

Tekirdağ'da balıkçıların zorunlu paydosu sona erdi

Tekirdağ'da balıkçıların zorunlu paydosu sona erdi

Tekirdağ'da balıkçıların zorunlu paydosu sona erdi

ŞAHA KALKAN AT, OTOMOBİL ÇARPMASINDAN SON ANDA KURTULDU

ŞAHA KALKAN AT, OTOMOBİL ÇARPMASINDAN SON ANDA KURTULDU

 Tekirdağ'da adres sorarken kalp krizi geçiren kadın güvenlik kamerasına yansıdı

Tekirdağ'da adres sorarken kalp krizi geçiren kadın güvenlik kamerasına yansıdı

 KAĞITHANE'DE ÇATI ANNE İLE OĞLUNUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

KAĞITHANE'DE ÇATI ANNE İLE OĞLUNUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title