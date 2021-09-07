Balıkçılar poyraz nedeniyle 2 gündür denize açılamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkçılar poyraz nedeniyle 2 gündür denize açılamıyor

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da balıkçılar, Marmara Denizi'ndeki poyraz nedeniyle 2 gündür ava çıkamıyor.

Tekirdağ'da balıkçılar, Marmara Denizi'ndeki poyraz nedeniyle 2 gündür ava çıkamıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Balıkçıların 2 gündür limanda olduğunu anlatan Pehlivanoğlu, "Sezonun açılmasıyla 4-5 gün avcılık oldu. Dünden beri de poyraz başlayınca tekneler limana demirledi. Balıkçı arkadaşlarımız yeniden denize ağ atmak için havanın dinmesini bekleyecek. İnşallah bu yıl balıkçılar için bereketli bir yıl olur." dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da "Sert hava nedeniyle balıkçı barınağında bekliyoruz. Bu süreçte ağlarımızın tamiratını yapıyoruz. Mecburen havanın düzelmesini bekleyeceğiz. Yetkililer rüzgarın hafta sonuna kadar devam edeceğini söylüyor. Havanın düzelmesiyle yeniden denize açılıp nasibimizi aramaya başlayacağız." diye konuştu.

Kamil Bayram ise poyrazın balıkçıları olumsuz etkilediğini, havanın düzelmesiyle yeniden denize açılacaklarını ifade etti.

Balıkçılar poyraz nedeniyle 2 gündür denize açılamıyor
Balıkçılar poyraz nedeniyle 2 gündür denize açılamıyor
Balıkçılar poyraz nedeniyle 2 gündür denize açılamıyor
Balıkçılar poyraz nedeniyle 2 gündür denize açılamıyor
Balıkçılar poyraz nedeniyle 2 gündür denize açılamıyor
Balıkçılar poyraz nedeniyle 2 gündür denize açılamıyor
Balıkçılar poyraz nedeniyle 2 gündür denize açılamıyor
Balıkçılar poyraz nedeniyle 2 gündür denize açılamıyor
Balıkçılar poyraz nedeniyle 2 gündür denize açılamıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Tren kazasında yaşamını yitiren kadın, babasına 'Kelle koltukta gidiyoruz' demiş
Tren kazasında yaşamını yitiren kadın, babasına "Kelle koltukta gidiyoruz" demiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Derya Yanık Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Rasim Öztekin Melisa Şenolsun Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Umut Meraş Çağdaş Atan Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Balıkçılar poyraz nedeniyle 2 gündür denize açılamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 14:48:12. #1.16#

title