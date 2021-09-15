Tekirdağ'da balıkçılar bilgilendirildi - Haberler
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Tekirdağ'da balıkçılar bilgilendirildi

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da balıkçılar bilgilendirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Sahil Güvenlik tarafından balıkçılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Sahil Güvenlik tarafından balıkçılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi balıkçı barınağında balıkçılara av sezonu ve balık avcılığı hakkında bilgilendirme yaptı.

Kooperatif Başkanı Pehlivanoğlu, toplantı sonunda AA muhabirine, Sahil Güvenlik Komutanlığının bilgilendirmelerini devam edeceğini söyledi.

Pehlivanoğlu, bilgilendirme toplantılarının balıkçılar için faydalı olduğunu ifade ederek, "Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ağ atılacak yerler, bazı gümrük sahası olan yerler ve yasak olan yerler hakkında arkadaşlarımızı bilgilendirdi. Balıkçıların yanlış yerlere ağ atmaması ve kural dışı avcılık yapmaması için bunlar önemli. Müsilaj ile ilgili de arkadaşlarımız yaşadığı sıkıntıları anlattı ve müsilaj konusunda da bilgilendirmeler yapıldı. Herkesin kurallara uyarak bilinçli bir avcılık yapacağı bir sezon geçirmesini istiyoruz." dedi.

Tekirdağ'da balıkçılar bilgilendirildi

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tekirdağ'da balıkçılar bilgilendirildi - Haberler
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