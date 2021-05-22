Tekirdağ'da balıkçı barınağındaki deniz salyası rüzgarın etkisiyle dağıldı

Tekirdağ'da yaklaşık 4 aydır etkili olan ve son günlerde balıkçı barınağında yoğunlaşan deniz salyası, rüzgarın esmesiyle dağıldı.

Tekirdağ'da yaklaşık 4 aydır etkili olan ve son günlerde balıkçı barınağında yoğunlaşan deniz salyası, rüzgarın esmesiyle dağıldı.

Salyanın dağılmasıyla bazı küçük tekne balıkçıları deniz açıldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçı barınağını kaplayan salyanın dağılmasının, balıkçıları sevindirdiğini söyledi.

Salya nedeniyle balıkçıların bir süredir denize açılamadığını belirten Pehlivanoğlu, "Salya rüzgarın durumuna göre bazen dağılıp, bazen toplanıyor. Balıkçı barınağına toplanınca çok kötü bir görüntü oluşuyor. burada. Salya böyle devam ederse kıyılarda sıcaklarla birlikte koku yapmaya başlayacak." dedi.

Kentte uzun yıllardır balıkçılık yapan Hüseyin Oğuz da balıkçının salya nedeniyle bu yıl mağdur olduğunu ifade etti.

Poyrazın sert esmesiyle deniz salyasının liman içinde dağıldığını anlatan Oğuz, "Ama açıklarda hala salya var. Lodosun esmeye başlamasıyla tekrar limanın salya olacağını düşünüyoruz. Salya bu yıl bitecek gibi durmuyor. Biz de denize açıldık biraz istavrit tuttuk onları satacağız. Yetkililerden bunu araştırmalarını istiyoruz. Karadeniz'de salya yok mesela Marmara'da var." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman