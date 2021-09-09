Tekirdağ'da balık avına poyraz engeli
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Tekirdağ'da balık avına poyraz engeli

Tekirdağ'da balık avına poyraz engeli
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde avcılık yapan balıkçılar, poyraz nedeniyle 4 gündür denize açılamıyor.

Marmara Denizi'nde avcılık yapan balıkçılar, poyraz nedeniyle 4 gündür denize açılamıyor.

Teknelerini Süleymanpaşa balıkçı barınağına demirleyen ve ağlarının onarımını tamamlayan balıkçılar, rüzgarın dinmesini bekliyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, sert poyraz nedeniyle balıkçıların günlerdir avlanamadığını söyledi.

Yarın havanın düzelmesini beklediklerini belirten Pehlivanoğlu, "4 gündür arkadaşlarımız limanda. Herkes ağ tamirini yaptı. Denize açılmak için arkadaşlarımız hazır. Havanın dinmesi ile balıkçılar yeniden denize ağ atarak nasiplerini arayacak. İnşallah balıkçılar bol miktarda balık avlar da yüzleri bu yıl güler." dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da sert hava nedeniyle balıkçı barınağında beklemeye devam ettiklerini anlatarak, "Ağ tamirlerimizi tamamladık. Artık tek temennimiz havanın dinmesi. Bu yıl istavritle başlamıştık. İnşallah yine istavritle devam ederiz de emeklerimizin karşılığını alırız." diye konuştu.

Balıkçı Önder Dedeler ise rüzgarın balıkçıları olumsuz etkilediğini, yarından sonra havanın düzelmesiyle yeniden denize açılacaklarını kaydetti.

Tekirdağ'da balık avına poyraz engeli
Tekirdağ'da balık avına poyraz engeli
Tekirdağ'da balık avına poyraz engeli
Tekirdağ'da balık avına poyraz engeli

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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Tekirdağ'da balık avına poyraz engeli - Haberler
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