Tekirdağ'da bahçedeki bir tuvalet, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi Malkara ilçesindeki bir bahçede bulunan tuvalet, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince mühürlendi.

Malkara ilçesindeki bir bahçede bulunan tuvalet, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince mühürlendi.

Yaylagöne Mahalle Muhtarı Akgül Öztürk, köyde emekli astsubay Necat Gürçay'a ait evin bahçesinde bulunan tuvaletin, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendiğini söyledi.

Tuvaletin, yeni yapılması planlanan yola taştığının da iddia edildiğini belirten Öztürk, "Burada 1960 yılında yapılan bir tuvalet. Tuvaleti mühürlemek hoş olmadı. Daha önce de köyümüzden kadastro geçti ve bu tuvalet kadastroda görünüyor. Eski yapı olduğu belli. Fakat belediyemizden gelen İmar Müdürlüğü personeli bunun 2014 yılında yapıldığını iddia ediyor." dedi.

Gürçay ise tuvaleti yıkmayacaklarını, tüm kanuni haklarını kullanacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA