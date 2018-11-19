Tekirdağ'da "Bağımlılık Danışmanlığı'" Eğitimi

Ergene Kaymakamlığı'nın hazırladığı 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje ile ilgili "Bağımlılık Danışmanlığı'" eğitimi verildi.

Ergene Kaymakamlığı'nda düzenlenen sertifika törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.

Törende konuşma yapan Vali Yıldırım, bağımlılıkla mücadele edebilmek için konunun eğitimini almış kişilerle birlikte çalışmak gerektiğini belirtti.

Yıldırım, bağımlılıkla mücadelenin önemine değinerek şunları kaydetti:

"Proje kapsamında sizler eğitimlerinizi aldınız çok daha faydalı olabilecek düzeye eriştiniz. Bağımlılıkla mücadele denilince akla ilk gelen şey uyuşturucu ile mücadeledir. Fakat bugünün dünyasında bağımlılıkla mücadele sadece uyuşturucu bağımlılığı ile mücadeleden ibaret değildir. Hepimizin elinde malumunuz akıllı telefonlar var. Bu telefonlarla ve diğer teknolojik aygıtlarla uzun saatler vakit geçirmek bağımlılığa yol açıyor. Teknolojiyi doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. Ben buradan tekrar eğitmenlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah önce Ergene ve ülkemiz sizlerin çalışmaları ile güzel günlere ulaşacak."

Bağımlılığın, toplumun tüm katmanlarını ilgilendiren bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkati çeken Şahin, "Çocuklarımızı ve toplumu tehdit eden bu sorunun çözümü noktasında tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışmamız gerekiyor ve herkesin elini taşın altına koyması şart. Trakya Kalkınma Ajansı olarak ailelerin ve toplumun bilinçlenmesi konusunda elimizden gelen maddi ve manevi desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında eğitim alan 40 personel sahaya inerek bölgedeki 44 eğitim kurumunda 9 bin 735 öğrenci ve veliye seminer ve konferanslar yoluyla ulaşacak.

Protokol konuşmalarının ardından eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere Vali Yıldırım, Genel Sekreter Şahin ve diğer protokol üyeleri tarafından sertifikaları takdim edildi.