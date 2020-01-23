Tekirdağ'da badminton kursları devam ediyor

23.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:58

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen badminton kursları sürüyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Çorlu Sporcu Fabrikası'nda badminton antrenörü Hüseyin Mert gözetiminde devam eden kurslara yaklaşık 100 kişi katılıyor.

Antrenör Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı bir branş olması nedeniyle çocukların badmintona ilgi gösterdiğini söyledi.

Mert, Çorlu'da badmintona ilgilinin yoğun olduğunu ifade ederek, "Yeni açılan spor salonumuzda çalışmalarımız devam ediyor. Kurslarımız yaz döneminde başlamıştı. Çocukların bu sporu sevmesiyle okul döneminde de çalışmalar devam ediyor. Haftanın 6 günü çalışmalarımız devam ediyor. Güzel gelişim gösteren sporcularımızla şampiyonalara katılıyoruz." dedi.

Başarılı sporcular yetiştirip milli takıma kazandırmak istediklerini belirten Mert, şunları kaydetti:

"Büyük sporcularımızın elde ettiği başarılar küçük sporculara örnek oluyor. Burada çocuklar ne kadar çok çalışırsa şampiyonlarda emeklerinin karşılığını alıyor. Badminton çok keyifli bir spordur. Herkese bu sporu tavsiye edebilirim. Farklı bir branş olduğu için çocuklarda hevesle geliyor. Bizlere desteklerinden dolayı il müdürümüz Ahmet Üzgün'e de teşekkür ediyoruz. Sporcuların desteklenmesi, şampiyonlardan madalya dönme şansını artırıyor."

Kaynak: AA