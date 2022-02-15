Tekirdağ'da badem ağaçları çiçek açtı - Haberler
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Tekirdağ'da badem ağaçları çiçek açtı

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da badem ağaçları çiçek açtı

Tekirdağ'da, hava sıcaklığının artmasıyla badem ağaçları çiçeklendi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, hava sıcaklığının artmasıyla badem ağaçları çiçeklendi.

Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bulundukları bahçeler ile arazilerde güzel manzaralar oluşturdu.

Fotoğraf tutkunları da badem ağaçlarının rengarenk görüntüsünü çekiyor.

Kent sakinlerinden Ozan Akyüz, AA muhabirine, havanın ısınmasıyla ağaçların çiçek açmaya başladığını söyledi.

Bu ağaçların görsel şölen oluşturduğunu belirten Kılıç, "Bazı yerlerde ağaçlar bahar gelmiş gibi çiçek açtı. Soğuk havaların ardından sıcaklıklar artmaya başladı. Sıcaklıkların daha da artacağı söyleniyor. Görsel şölenin tadını çıkarıyoruz." dedi.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ, Güncel, Haberler

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