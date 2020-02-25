Tekirdağ'da babasını bıçakla öldüren 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

25.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:20

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde babasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

İstiklal Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştığı babası İbrahim Halil S'yi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli A.S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada şüphelinin emniyetteki ifadesinde, babasını, annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle, bir anlık sinire kapılarak öldürdüğünü, bıçağı Limaniçi mevkisinde bir çöp kovasının altına attığını söylediği öğrenildi.

Polis, söz konusu yerde yaptığı aramada bıçağı buldu.

İstiklal Mahallesi'ndeki evlerinde İbrahim Halil S. ile oğlu A.S. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.S, babası İbrahim Halil S'yi bıçaklayarak öldürmüştü.

Şüpheli A.S. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA