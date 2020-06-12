Tekirdağ'da ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı polise teslim oldu
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.
12.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:30
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.
İlçede emlak danışmanlığı yapan İbrahim Y. (41), ayrı yaşadıkları iki çocuk annesi eşi Nermin Y'nin (36) Fevzi Paşa Mahallesi Elif Sokak'taki evine gitti.
Tartışma sırasında İbrahim Y, eşini bıçaklayarak öldürdü. Polisi arayan zanlı, suçunu itiraf ederek teslim oldu.
Nermin Y'nin cesedi, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olay sırasında çocukların evde olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA