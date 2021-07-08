Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar güzel görüntüler oluşturdu

Tekirdağ'da 1 milyon 600 bin dekarda ekilen ayçiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya büründü.

Tekirdağ'da 1 milyon 600 bin dekarda ekilen ayçiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya büründü.

Ayçiçekleri, hava sıcaklığı ve yağışın istenilen oranda olmasıyla boy vererek çiçeklerini açtı.

Kentin birçok köşesini sarıya boyayan ayçiçekleri, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Özellikle gün doğumu ve gün batımında ayrı bir güzellik sunan ayçiçeklerinin görüntüsü ilgi çekiyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, AA muhabirine, Tekirdağ'ın ayçiçeği üretiminde önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Bu yıl kentte bereketli bir tarım sezonu yaşandığını belirten Öcal, "Tekirdağ'da bu yıl 1 milyon 600 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldı. Bu yıl yağışlar da çiftçinin istediği şekilde oldu. Buğday ve arpada yüksek verimler çiftçinin yüzünü güldürüyor. Ayçiçeğinde de güzel verimler bekliyoruz. Çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını alıyor." dedi.

Öcal, ayçiçeklerinin açmasıyla tarlaların farklı bir güzelliğe büründüğünü ve eşsiz manzaralar sunduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman