Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar güzel görüntüler oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar güzel görüntüler oluşturdu

Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar güzel görüntüler oluşturdu
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da 1 milyon 600 bin dekarda ekilen ayçiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya büründü.

Tekirdağ'da 1 milyon 600 bin dekarda ekilen ayçiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya büründü.

Ayçiçekleri, hava sıcaklığı ve yağışın istenilen oranda olmasıyla boy vererek çiçeklerini açtı.

Kentin birçok köşesini sarıya boyayan ayçiçekleri, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Özellikle gün doğumu ve gün batımında ayrı bir güzellik sunan ayçiçeklerinin görüntüsü ilgi çekiyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, AA muhabirine, Tekirdağ'ın ayçiçeği üretiminde önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Bu yıl kentte bereketli bir tarım sezonu yaşandığını belirten Öcal, "Tekirdağ'da bu yıl 1 milyon 600 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldı. Bu yıl yağışlar da çiftçinin istediği şekilde oldu. Buğday ve arpada yüksek verimler çiftçinin yüzünü güldürüyor. Ayçiçeğinde de güzel verimler bekliyoruz. Çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını alıyor." dedi.

Öcal, ayçiçeklerinin açmasıyla tarlaların farklı bir güzelliğe büründüğünü ve eşsiz manzaralar sunduğunu ifade etti.

Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar güzel görüntüler oluşturdu
Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar güzel görüntüler oluşturdu
Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar güzel görüntüler oluşturdu
Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar güzel görüntüler oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sezen Aksu Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Mesut Özil Erol Bulut Bülent Uygun Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar güzel görüntüler oluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 15:07:40. #1.15#

title