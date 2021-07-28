TEKİRDAĞ'DA AYÇİÇEĞİ TARLASINDA FOTO SAFARİ
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TEKİRDAĞ'DA AYÇİÇEĞİ TARLASINDA FOTO SAFARİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından sarıya boyanan ayçiçeği tarlasında, foto safari etkinliği düzenlendi.

TEKİRDAĞ'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından sarıya boyanan ayçiçeği tarlasında, foto safari etkinliği düzenlendi.

Karaevli Mahallesi'ndeki ayçiçeği tarlasında düzenlenen foto safari etkinliği büyük ilgi gördü. Etkinliğe Vali Aziz Yıldırım, eşi Güllühan Yıldırım, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, fotoğrafçılar ve vatandaşlar katıldı.

Bir Kurgusal Fotoğraf Atölyesi tarafından tarlaya yerleştirilen korkuluklar, sarı tarlaları doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştürdü. Etkinliğe katılan fotoğraf tutkunları en güzel kareyi yakalamak için çaba harcadı. Etkinliğe katılan vatandaşlarda bol bol fotoğraf çektirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, ayçiçeği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi. Hacıoğlu, İçerisinde fotoğraf sergisinin, resim çalışmalarının, foto safarinin, müzik ve eğlencenin olduğu bir program gerçekleştirdik. Etkinlik kapsamında fotoğraf yarışmamız olacak. Sadece bölgemizden değil Türkiye'nin her yerinden fotoğraf tutkunları ilimize gelip bu güzellikleri karelerine yansıtsın istiyoruz. Yarışmanın şartnamesi müdürlüğümüzün sitesinde mevcut. Birinci, ikinci, üçüncüye, mansiyona ve sergilemeye değer görülen fotoğraflara para ödülü verilecek dedi.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu, ayçiçeklerinin Tekirdağ'a ayrı güzellik kattığını ifade etti. Çektikleri fotoğraflarla Tekirdağ'ı tüm Türkiye'ye tanıtmak istediklerini belirten Üzmezoğlu, Kurumlarımızın düzenlediği bu tür etkinliklere her zaman destek oluyoruz. Fotoğraf severleri ayçiçeğinin sunduğu sarı güzelliğe davet ediyorum. Bu sarılık hiçbir yerde yok. Kanolamız, buğdayımız, ayçiçeğimiz sapsarı. Fotoğraf adına Tekirdağ'da her şey var. Bu yüzden ilimizi fotoğrafın merkezi haline getirmek istiyoruz dedi.

TEKİRDAĞ'DA AYÇİÇEĞİ TARLASINDA FOTO SAFARİ
TEKİRDAĞ'DA AYÇİÇEĞİ TARLASINDA FOTO SAFARİ
TEKİRDAĞ'DA AYÇİÇEĞİ TARLASINDA FOTO SAFARİ
TEKİRDAĞ'DA AYÇİÇEĞİ TARLASINDA FOTO SAFARİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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