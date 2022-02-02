Tekirdağ'da atık malzemelerden yapılan eşyalarla 4 okulda kütüphane oluşturuldu

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da öğretmen ve öğrenciler tarafından atık malzemelerden yapılan eşyalarla 4 okulda kütüphane kuruldu.

Çorlu Yavuz Sultan Selim Ortaokulu, Çerkezköy Cumhuriyet İlkokulu, Kapaklı Cumhuriyet İlkokulu ve Süleymanpaşa Hüseyin Pehlivan İlkokulunda öğretmen ve öğrenciler atık malzemelerden yapılan eşyalarla kütüphane kurmak için çalışma başlattı.

Çöpe atılan panel, tahta, demir, cam kasa, lastik, bilgisayar parçaları, müzik aletleri ve kablo makaraları gibi malzemelerden kitap rafları, masa ve sandalye üreten öğretmen ve öğrenciler, daha sonra bu el emeği malzemelerle okullarında kütüphane oluşturdu.

Öğrenciler kütüphanelere yoğun ilgi gösterdi.