Tekirdağ'da "Atatürk'ün Sevdiği Türküler" konseri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da "Atatürk'ün Sevdiği Türküler" konseri

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ Kültür Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı nedeniyle "Atatürk'ün Sevdiği Türküler" konseri verdi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Kültür Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı nedeniyle "Atatürk'ün Sevdiği Türküler" konseri verdi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Salonu'nda şef Saffet Acat yönetiminde verilen ve tek bölümden oluşan, "Kırmızı Gülün Alı Var" şarkısıyla başlayan konser, Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türkülerle devam etti.

Konseri, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ve çok sayıda vatandaş izledi.

Tekirdağ'da Atatürk'ün Sevdiği Türküler konseri

Tekirdağ'da Atatürk'ün Sevdiği Türküler konseri

Tekirdağ'da Atatürk'ün Sevdiği Türküler konseri

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Irak Başbakanı Kazımi'ye geçmiş olsun mektubu Açıklaması

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Irak Başbakanı Kazımi'ye geçmiş olsun mektubu Açıklaması

 Türkiye, Ata'yı saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu

Türkiye, Ata'yı saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu

 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title