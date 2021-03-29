Tekirdağ'da Atatürk heykeline çirkin saldırı (3)
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Tekirdağ'da Atatürk heykeline çirkin saldırı (3)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da Atatürk heykeline çirkin saldırı (3)

ŞENTOP: ATATÜRK BÜSTLERİNE YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUMTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesindeki Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun bahçesindeki Atatürk heykeline yapılan çirkin saldırıyla ilgili "Tekirdağ'ımızın Marmaraereğlisi...

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ŞENTOP: ATATÜRK BÜSTLERİNE YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUM

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesindeki Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun bahçesindeki Atatürk heykeline yapılan çirkin saldırıyla ilgili "Tekirdağ'ımızın Marmaraereğlisi İlçesinde, bazı okullarımızda Atatürk büstlerine yapılan provokatif, alçakça saldırıları kınıyorum. Valimiz ve savcılığımız olayı yakından takip etmektedir. Olayın fail ya da faillerinin tespiti için gerekli çalışmalar süratle sürdürülmektedir" dedi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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