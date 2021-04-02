Tekirdağ'da Atatürk büstlerine yazı yazan şahıs adliyeye sevk edildi
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3 okulda bulunan Atatürk büstüne ve okul duvarlarına hakaret içerikli yazı yazan şahıs, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3 okulda bulunan Atatürk büstüne ve okul duvarlarına hakaret içerikli yazı yazan şahıs, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3 okulda bulunan Atatürk büstlerine ve okul duvarlarına hakaret içerikli yazı yazan G.D., polis ekiplerince yakalandıktan sonra emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan G.D. Tekirdağ Adliyesine sevk edildi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı