Tekirdağ'da Atatürk büstlerine yazı yazan şahıs adliyeye sevk edildi
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Tekirdağ'da Atatürk büstlerine yazı yazan şahıs adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tekirdağ'da Atatürk büstlerine yazı yazan şahıs adliyeye sevk edildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3 okulda bulunan Atatürk büstüne ve okul duvarlarına hakaret içerikli yazı yazan şahıs, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3 okulda bulunan Atatürk büstüne ve okul duvarlarına hakaret içerikli yazı yazan şahıs, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3 okulda bulunan Atatürk büstlerine ve okul duvarlarına hakaret içerikli yazı yazan G.D., polis ekiplerince yakalandıktan sonra emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan G.D. Tekirdağ Adliyesine sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da Atatürk büstlerine yazı yazan şahıs adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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