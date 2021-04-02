Tekirdağ'da Atatürk büstlerine uygunsuz yazı yazdığı iddiasıyla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da Atatürk büstlerine uygunsuz yazı yazdığı iddiasıyla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da Atatürk büstlerine uygunsuz yazı yazdığı iddiasıyla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi

Tekirdağ'da Atatürk büstü ve kaidesine uygunsuz yazı yazılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'da Atatürk büstü ve kaidesine uygunsuz yazı yazılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Marmaraereğlisi ilçesinde 3 okulda farklı zamanlarda Atatürk büstü, kaidesi ve okul duvarlarına uygunsuz yazı yazılması ve zarar verilmesine ilişkin yakalanan G.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, adliyeye sevk edildi.

Olay

Tekirdağ'da 28 Mart'ta Atatürk büstü, kaidesi ve okul duvarlarına uygunsuz yazı yazılmasına ilişkin çalışma başlatılmış, G.D. gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin adresindeki aramada dijital malzemeler, olayda kullanıldığı değerlendirilen sprey boya, Atatürk aleyhinde el yazısı notlar, patlayıcı yapımında kullanıldığı/kullanılabileceği değerlendirilen kimyasal maddeler, gece dürbünü, av tüfeği ve fişek ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Özlem Zengin Erkan Kandemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Özge Özder Cansu Dere
Spor Fatih Terim Caner Erkin Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da Atatürk büstlerine uygunsuz yazı yazdığı iddiasıyla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 16:47:32. #1.14#
title