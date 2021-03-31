Tekirdağ'da Atatürk büstüne yazılan yazılara ilişkin bir kişi yakalandı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaraereğlisi ilçesinde 3 okula ve okulların önünde bulunan büstlere yazılanlara ilişkin bir kişinin yakalandığını duyurdu.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaraereğlisi ilçesinde 3 okula ve okulların önünde bulunan büstlere yazılanlara ilişkin bir kişinin yakalandığını duyurdu.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Tekirdağ ili Marmaraereğlisi ilçesinde, 28 Mart 2021 tarihinde 3 farklı okulda, farklı zaman dilimlerinde Atatürk büstü, kaidesi ve okul duvarlarına yazı yazılması ve zarar verilmesi olayı ile ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur. Olayın faili olduğu değerlendirilen G.D. 30 Mart 2021 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen arama, yakalama ve gözaltı kararına istinaden yakalanarak gözaltına alınmış olup, soruşturma, olayın ve failin terör örgütleri ile irtibatının araştırılması amacıyla Terör, Örgütlü ve Teknik Takipli Suçlar Büromuz tarafından titizlikle yürütülmektedir" denildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı