Tekirdağ'da Asyaport Limanı'na "deprem-tsunami gözlem istasyonu" kuruldu
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Tekirdağ'da Asyaport Limanı'na "deprem-tsunami gözlem istasyonu" kuruldu

Tekirdağ'da Asyaport Limanı'na 'deprem-tsunami gözlem istasyonu' kuruldu
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından Deprem ve Tsunami Gözlem İstasyonu kuruldu.

Tekirdağ'da, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından Deprem ve Tsunami Gözlem İstasyonu kuruldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Marmara Bölgesi'nde risk azaltma çalışmaları kapsamında Asyaport Limanı'na kurulan istasyonun açılış töreninde yaptığı konuşmada, işbirliğinde bulunan Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'e teşekkür ederek sözlerine başladı.

Kandilli'nin deprem gözlem istasyonlarından hariç, tsunami gözlemleri yapılan bir çok istasyonu olduğunu dile getiren Özener, şunları kaydetti:

"2017 yılında akredite olan kurumumuz sadece Türkiye'de değil Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de de tsunami gözlemlerini yürütmekte. Sadece Türkiye'ye değil komşu ülkelere de tsunami bilgilendirme mesajları göndermekte. Bugün açılışını yapacağımız istasyon Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından Marmara'da açılacak olan istasyonlardan bir tanesi. Tekirdağ'da kurmuş olduğumuz ilk istasyon. 18 istasyon ve 4 uluslararası kurmuş olduğumuz istasyon ve şu anda çok parametreli istasyonlar biriside Asyaport'daki istasyon."

Marmara Denizi'nde büyük bir deprem beklentileri olduğunu vurgulayan Özener, "Bu deprem beklentisinden sonra oluşabilecek fayın kendi özelliğinden değil ama deniz tabanında meydana gelebilecek heyelandan kaynaklı tsunamiyi halkımızın en az zararla atlatabilmesi için uyarı mesajı vermemiz gerekiyor. Bunun içinde Marmara Denizi kıyısına bu tarz gözlem istasyonlarının sıklığın artıracağız. Bu istasyonlara multi çok parametreli meteoroloji istasyonu ve GPS gözlem istasyonu da eklenebilir. Yakın zamanda inşallah bu istasyonları da diğer istasyonlarımıza ekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Soyuer ve AFAD Tekirdağ Müdürü Recep Erol katıldı.

İstasyondan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne iletilecek olan tüm veriler, enstitünün web sayfası üzerinden takip edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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