Tekirdağ'da askeri araç devrildi
Haberler » 3. Sayfa » Tekirdağ'da askeri araç devrildi - Haberler

Tekirdağ'da askeri araç devrildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda askeri araç devrildi.

07.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:55
Tekirdağ'da askeri araç devrildi

'ın ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda askeri araç devrildi.


İlçeye bağlı Ferhadanlı Mahallesi Beşiktepe mevkiinde kışladan çıkan bir askeri araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.


Şarampole devrilen araçtaki askerler, kazayı yara almadan atlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler