Tekirdağ'da askeri araç devrildi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda askeri araç devrildi.
07.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:55
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda askeri araç devrildi.
İlçeye bağlı Ferhadanlı Mahallesi Beşiktepe mevkiinde kışladan çıkan bir askeri araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Şarampole devrilen araçtaki askerler, kazayı yara almadan atlattı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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