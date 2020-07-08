Tekirdağ'da, asker uğurlama törenlerine yasak getirildi TEKİRDAĞ Valiliği'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında asker uğurlamalarına, askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınları dışında katılım sağlanmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

TEKİRDAĞ Valiliği'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında asker uğurlamalarına, askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınları dışında katılım sağlanmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Açık ya da kapalı yerlerde eğlence düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması ve toplu uğurlama yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Asker uğurlama törenlerinin, eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesi. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi, askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair bir örneği ekte sunulan taahhütname alınması. Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili valilik, kaymakamlıklara bildirilmesi, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, valilik, kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesi, yukarıda alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontrollerin artırılması, işbu kararlar oy birliği ile alınmıştır."

Kaynak: DHA