Tekirdağ'da aşırı yağış nedeniyle Çorlu Deresi taştı - Haberler
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Tekirdağ'da aşırı yağış nedeniyle Çorlu Deresi taştı

AA, Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'da aşırı yağış nedeniyle Çorlu Deresi taştı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, aşırı yağış ve karların erimesi nedeniyle Ergene Nehri'nin kollarından biri olan Çorlu Deresi taştı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, aşırı yağış ve karların erimesi nedeniyle Ergene Nehri'nin kollarından biri olan Çorlu Deresi taştı.

Sağlık Mahallesi ile Sarılar Mahallesi'ni birbirine bağlayan Çorlu Deresi köprüsü, derenin taşması sonucu sular altında kaldı.

Köprü, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, AA muhabirine, bölgede son günlerde yaşanan yağışlardan dolayı Çorlu Deresi'nde su seviyesinin yükseldiğini söyledi.

Şu anda önemli herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirten Taşçı, "Derenin su seviyesi normale dönene kadar araç ve yaya trafiğini bu köprüden sağlayamayız. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok." dedi.

Tekirdağ'da aşırı yağış nedeniyle Çorlu Deresi taştı

Tekirdağ'da aşırı yağış nedeniyle Çorlu Deresi taştı

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ, Sarılar, Tragger, Çorlu, Güncel, Haber

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