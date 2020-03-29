Tekirdağ'da asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 2 kişi gözaltında TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, bir fabrikanın çalışanlarında koronavirüs bulunduğu yönünde sosyal medyada paylaşımda bulunan E.G. ile asistanı G.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, bir fabrikanın çalışanlarında koronavirüs bulunduğu yönünde sosyal medyada paylaşımda bulunan E.G. ile asistanı G.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ulaş Karakolu ekipleri, bir fabrikada insan kaynakları müdürlüğü yapan E.G. ile asistanı G.G.'nin, sosyal medya hesaplarından başka bir fabrika çalışanlarında koronavirüs yayıldığı ve çok sayıda kişinin virüse yakalandığı yönünde asılsız paylaşımlarda bulunduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, E.G. ile asistanı G.G.'yi çalıştıkları fabrikada 'halk arasında korku panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA