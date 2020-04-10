Tekirdağ'da aşevinin artık yemekleri martılara yem oluyor Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde bulunan aşevindeki artık yemekler, vatandaşların dışarı çıkmaması ve balıkçıların geçici olarak kepenk kapatması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahildeki martılara veriliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde bulunan aşevindeki artık yemekler, vatandaşların dışarı çıkmaması ve balıkçıların geçici olarak kepenk kapatması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahildeki martılara veriliyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede hiç bir canlıya zarar gelmemesi için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Sahil dolgu alanındaki martıların genellikle balıkçılar tarafından beslendiğini ancak balıkçıların kepenk kapattığını aktaran Yüksel, ekiplerin, sahilde belirli noktalar belirleyerek yem bıraktığını ifade etti.

Salgın nedeniyle olağanüstü tedbirler aldıklarını ve halk sağlığının korunması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini anlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Süleymanpaşa'mızda yaşayan her can bizim için çok kıymetli. Vatandaşlarımızın, sağlık çalışanlarımızın ve evinde kalamayıp sokağa çıkmak zorunda olan herkesin olduğu gibi sokak hayvanlarımızın da hayatına çok önem veriyoruz. Bu zor günleri sokakta yaşayan canlarımızın da bizimle birlikte sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Evlerinde kalan ama sokaktaki canlarımız için endişelenen hayvansever vatandaşlarımızın içleri rahat olsun, sokak hayvanlarımız için de fedakarca çalışan birileri var."

Kaynak: AA