Tekirdağ'da asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
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Tekirdağ'da asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da düzenlenen asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da düzenlenen asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray ilçesinde çeşitli suçlardan gözaltı kararı bulunan 14 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tüfek, 48 mermi ve bin 848 yeşil reçeteli hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve adreslerinde bulunamayan iki zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan Marmaraereğlisi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 tabanca ve 20 mermi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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Tekirdağ'da asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı - Haberler
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